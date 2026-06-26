Эксперт рассказала, как избавиться от запаха табака на одежде

«В слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока — две-три столовые ложки на таз воды — можно замачивать вещи на 30−120 минут до стирки или прополаскивать уже чистую одежду. В случае с нашатырным спиртом одежду можно оставить на 30 минут. При этом понадобится одна-две столовые ложки на таз воды», — пояснила Дроганова.