МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-8МТВ авиакомпании «Геликс Аэро», она приступила к работе, сообщил комитет.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
«Об авиационном происшествии с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644… на удалении около 40 километров юго-западнее населенного пункта Северо-Енисейска Северо-Енисейского округа Красноярского края произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644 АО “Авиакомпания “Геликс Аэро”… Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту были 3 члена экипажа и 9 пассажиров, никто не пострадал. При этом вертолет имеет повреждения.