МАК начал расследование жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

«Об авиационном происшествии с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644… на удалении около 40 километров юго-западнее населенного пункта Северо-Енисейска Северо-Енисейского округа Красноярского края произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8МТВ RA-22644 АО “Авиакомпания “Геликс Аэро”… Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе”, — говорится в сообщении.