Липецкое «Инфинити групп» благоустроит набережную в Ельце за 143 млн рублей

Ранее контракт на благоустройство набережной уже дважды расторгали. В августе 2025-го заказчик в лице управления капитального строительства (УКС) города Ельца прекратил соглашение с задонским ООО «Аквасервис» (освоено 11,7 млн руб. из 187,7 млн). Затем объявили новые торги на 178 млн руб., контракт выиграло московское ООО «Газтех-комплект», предложившее выполнить работы за 154,9 млн руб. Однако соглашение расторгли в марте 2026-го. Причиной стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Стоимость исполненных обязательств оценили в 11,9 млн руб., но фактически оплачено было 54,8 млн руб.