Отключение света 28 июня грозит лишь одному району Волгограда

Жителей Волгограда несмотря на выходной ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В воскресенье, 28 июня 2026 года, совсем не массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском. Электроэнергии не будет пару часов.