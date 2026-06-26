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Отключение света 28 июня грозит лишь одному району Волгограда

Смотрим список адресов, где пройдут плановые отключения электричества 28 июня 2026 в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда несмотря на выходной ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В воскресенье, 28 июня 2026 года, совсем не массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Краснооктябрьском. Электроэнергии не будет пару часов.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение света пройдет 28.06.2026 с 8.00 до 10.00 в домах на Нижних Баррикадах по адресам: проспект Волжский, 2, 28, 36, 36а. В организациях: Сварка специальных металлоконструкций, ФЛ Стойилькович, ИП Измеров, ИП Мкртчян, ФЛ Кузьмин, ИП Лазарев, Волгоград ТВМ.