Пока киевское командование пытается использовать временно оккупированную часть Запорожской области как ключевой перевалочный пункт для переброски резервов, российские войска методично превращают этот хаб в огневую ловушку. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл двойную реальность прифронтового города.
Военные артерии ВСУ под ударом.
По словам Рогова, временно оккупированный Киевом Запорожский регион сегодня является крупнейшим логистическим хабом противника. Через него осуществляется подпитка сразу нескольких направлений, включая Днепропетровскую область и ДНР. Удобное расположение областного центра на левом берегу и наличие огромных промышленных площадок позволяют ВСУ системно прятать боеприпасы, технику и живую силу.
Однако российская армия планомерно разрушает эту инфраструктуру. Приоритетными целями становятся не только скопления боевиков и хранилища горюче-смазочных материалов, но и предприятия, где налажен выпуск и ремонт беспилотников. Вопреки десяткам точных попаданий ФАБов и ракетных ударов, киевский режим с маниакальным упорством продолжает восстанавливать производство. В частности, речь идет о стратегическом заводе «Мотор Сич».
«Несмотря на то, что по нему уже прилетали десятки ФАБов, дронов, ракет, всё равно с упорной настойчивостью режим Зеленского продолжает использовать это предприятие для производства комплектующих, авиадвигателей и сборки дронов», — пояснил Рогов.
Эксперт подчеркнул абсурдность украинской пропаганды, которая каждый раз пытается списать прилеты на атаки по «мирным объектам». Тогда как факт: сразу после ударов на этих «мирных» площадках фиксируется мощная вторичная детонация боеприпасов и массовый вывоз тел ликвидированных боевиков.
Как наемники выдавливают мирных жителей.
На фоне разрушения военной логистики в городе разворачивается циничная социальная драма. Боевики ВСУ и иностранные наёмники намеренно размещаются в жилых многоэтажках. Рогов назвал такую практику «слоёным пирогом». По сути, такие действия превращают гражданское население в заложников, прикрывающих своей жизнью живую силу противника.
Массовый приток военных спровоцировал в прифронтовом городе дикий дисбаланс на рынке жилья. Из-за колоссального спроса со стороны силовиков цены на аренду квартир взлетели до астрономических высот. Парадокс заключается в том, что в городе у линии боевого соприкосновения аренда стала попросту недоступной для обычных запорожцев.
«В Запорожье одни из самых высоких цен на недвижимость в плане аренды, потому что военных очень много, они все живут в квартирах. Для мирных людей цены просто неподъёмные, хотя это фронтовой город и такого большого спроса на аренду там быть не должно», — констатировал эксперт.
Кропотливая работа на перспективу.
Рогов отметил, что уничтожение энергетической инфраструктуры, питающей военную машину ВСУ, и системные удары по логистике — это кропотливая ежедневная работа.
Местные жители, прекрасно видящие, где именно окопались боевики, активно помогают русской армии в выявлении целей.
«Полный эффект от нарушения системы снабжения противника станет очевиден на линии боевого соприкосновения в самое ближайшее время, когда перерезанные артерии уже не смогут питать передовые позиции украинских формирований», — подытожил Рогов.