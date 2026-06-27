Ударная спецоперация трясет Запорожье: найдена и взорвана база боевиков № 1

«В Запорожье одни из самых высоких цен на недвижимость в плане аренды, потому что военных очень много, они все живут в квартирах. Для мирных людей цены просто неподъёмные, хотя это фронтовой город и такого большого спроса на аренду там быть не должно», — констатировал эксперт.