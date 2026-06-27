Бывший на СВО чех Петр Михалу 10 лет не может получить гражданство России

Меня спрашивают, скучаю ли я по Чешской Республике? Вообще нет. Только по семье. Когда я был в Донецке или в Иркутске, я скучал по Москве и Петербургу. Я люблю Россию, много рассказываю про нее иностранцам в соцсетях. Из разных стран мне пишут: «Ой, как Россия прекрасна, нам это не показывают, нам передают только плохое». В России хорошие люди, которые мне помогают. Единственное, против чего я, — это против бюрократии.