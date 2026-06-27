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В трех селах Хабаровского района отремонтируют почтовые отделения

В Хабаровском районе этим летом обновят три почтовых отделения. Ремонт начнется в июне и продлится до конца августа в селах Калинка, Ильинка и Дружба. В помещениях заменят полы с огнебиозащитным покрытием, установят новые входные двери и обновят сантехнику. На втором этапе полностью переделают электропроводку. В зонах с высокой проходимостью уложат керамогранит, в служебных комнатах —.

В Хабаровском районе этим летом обновят три почтовых отделения. Ремонт начнется в июне и продлится до конца августа в селах Калинка, Ильинка и Дружба. В помещениях заменят полы с огнебиозащитным покрытием, установят новые входные двери и обновят сантехнику. На втором этапе полностью переделают электропроводку. В зонах с высокой проходимостью уложат керамогранит, в служебных комнатах — линолеум. На финише стены оштукатурят и покрасят износостойкими материалами. Общая стоимость работ — более 3,5 млн рублей. Открытие после приемки и пусконаладки запланировано на начало сентября.