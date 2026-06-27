«Это как в аду»: Вернувшийся из США блогер Сардаров пожалел эмигрантов

По словам блогера, переезд за рубеж заставляет человека начинать всё с нуля. Он сравнил это с тем, как ребёнок заново учится ходить, только эмигранту приходится заново учиться думать, понимать происходящее и вливаться в чужое общество.
«В эмиграции — это как в аду. Первые 5 лет точно ничего с этим не сделаешь», — отметил он.
Сардаров признался, что в беседах с чиновниками и влиятельными персонами неизменно настаивает на необходимости гуманитарных шагов: будь то упрощение возвращения для эмигрантов или любая другая форма содействия. По его глубокому убеждению, многие из его талантливых сограждан, блиставших в России, рискуют раствориться или сломаться на чужбине. Мысль о таком исходе, по словам блогера, абсолютно неприемлема для него.
Незадолго до этого Сардаров поделился на полях ПМЭФ своими наблюдениями о том, как американцы относятся к россиянам. Он заявил, что основная масса жителей США воспринимает выходцев из России положительно, поскольку многие из них не увлекаются политикой и не переносят её на повседневное общение. При этом блогер признал, что стереотипы всё же сохраняются: русский акцент там нередко считают грубым.
Главные новости шоу-бизнеса, интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.