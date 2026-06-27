«Это как в аду»: Вернувшийся из США блогер Сардаров пожалел эмигрантов

Незадолго до этого Сардаров поделился на полях ПМЭФ своими наблюдениями о том, как американцы относятся к россиянам. Он заявил, что основная масса жителей США воспринимает выходцев из России положительно, поскольку многие из них не увлекаются политикой и не переносят её на повседневное общение. При этом блогер признал, что стереотипы всё же сохраняются: русский акцент там нередко считают грубым.