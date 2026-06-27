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Над Ростовской областью вечером 26 июня работала ПВО

Над Неклиновским районом вечером 26 июня отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 июня над Ростовской областью отражали атаку беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Он призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Также он напомнил, что нельзя приближаться или трогать фрагменты БПЛА, так как они могут быть опасны.

Напомним, в ночь на 27 июня ракеты и дроны сбили над двумя городами и четырьмя районами Ростовской области.

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