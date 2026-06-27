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В Приангарье состоялся региональный бал амбассадоров «Профессионалитета»

Для участников подготовили деловую игру по бальному этикету, иммерсивный спектакль и мастер-класс по сценическому искусству.

Источник: Национальные проекты России

Региональный бал амбассадоров «Профессионалитета» состоялся в Иркутской области в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.

Площадкой для события стал Черемховский педагогический колледж. К проекту присоединились восемь организаций среднего профессионального образования из Черемхово, Иркутска, Нижнеудинска и Братска.

«Амбассадоры — это проводники основных идей и подходов проекта. Они доступно и просто рассказывают школьникам и их родителям о перспективах и преимуществах “Профессионалитета”. Мы заинтересованы в том, чтобы сообщество студентов-амбассадоров развивалось, а представители разных колледжей и техникумов общались, обменивались опытом и творческими планами», — отметил министр образования Иркутской области Максима Александровича.

Для участников подготовили культурно-образовательную программу: деловую игру по бальному этикету, иммерсивный спектакль «Черемховский сад Владимира Гуркина», мастер-класс по сценическому искусству и экскурсию в театральное закулисье. Завершилось мероприятие выходом на паркет 20 студенческих пар.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.