В Приангарье состоялся региональный бал амбассадоров «Профессионалитета»

«Амбассадоры — это проводники основных идей и подходов проекта. Они доступно и просто рассказывают школьникам и их родителям о перспективах и преимуществах “Профессионалитета”. Мы заинтересованы в том, чтобы сообщество студентов-амбассадоров развивалось, а представители разных колледжей и техникумов общались, обменивались опытом и творческими планами», — отметил министр образования Иркутской области Максима Александровича.