Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать после укуса комара: объяснение биолога

IrkutskMedia, 28 июня. Комары не способны передавать человеку личинки через укус — это физиологически исключено, заявил биолог Дмитрий Сафонов.

Источник: IrkutskMedia.ru

По его словам, самка комара питается кровью лишь для созревания яиц, а размножается она, откладывая их исключительно в воду. Через укус в рану может попасть только слюна насекомого.

Эксперт отметил, что видео с «личинкой после укуса» в глазу девушки почти наверняка связано не с комарами, а с миазом — заражением раны личинками мясных мух, которые действительно могут развиваться в повреждённых тканях кожи.

В случае необычной реакции после укуса специалисты советуют промыть место водой с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт. Врач при необходимости может назначить профилактический курс лечения, который важно начать в первые сутки, передают «Известия».