Что делать после укуса комара: объяснение биолога

По его словам, самка комара питается кровью лишь для созревания яиц, а размножается она, откладывая их исключительно в воду. Через укус в рану может попасть только слюна насекомого.
Эксперт отметил, что видео с «личинкой после укуса» в глазу девушки почти наверняка связано не с комарами, а с миазом — заражением раны личинками мясных мух, которые действительно могут развиваться в повреждённых тканях кожи.
В случае необычной реакции после укуса специалисты советуют промыть место водой с мылом, обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт. Врач при необходимости может назначить профилактический курс лечения, который важно начать в первые сутки, передают «Известия».