В ЕДДС назвали улицы Краснодара, где 29 июня отключат электричество

С 8:00 до 17:00 электричество отключат по следующим адресам: Аэропортовская, 37; Аэропортовский пр., 571; Бородинская, 1311, 1312; Гоголя, 74−86, 93−95; Драгунская, 31−37; Интернациональный бул., 110; Карельская, 519; Красивая, 504; 2-й пер. Красивый, 10, 16; Корчагинцев, 22; Крупская, 2а, 4−8; Крылатая, 3б, 18; Ленина, 401; Мира, 2, 2−4, 42; Морская, 3−9; Муромская, 2−22; Новицкого, 25; п. Пашковский (2-е отделение), 1; п. Пашковский (4-е отделение), 14; Почтовое отделение, 37; Рашпилевская, 34; 3-й пр. Становой, 6−12; 4-й пр. Становой, 3−13; пер. Топольковый, 13.
С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся адреса: 2-й пер. Агрономический, 2−6; Адыгейская набережная, 2, 7−19; Алма-Атинская, 217−227; Базовская, 95, 109, 124, 100−150, 89−117; Березанская, 77, 86−88; Бирюзовая, 18, 2−34; Братьев Черников, 20−22, 26−32; Буденного, 181−191, 226, 228, 228−244, 246; Гимназическая, 362, 65; Гоголя, 66, 68; Головатого Атамана, 2−16; Грушовая, 8; Длинная, 184−194, 186−218, 201−243; Екатериновская, 1, 2, 20−22, 25, 30−46−58; Каляева, 29−57; Кисляковская, 1−13, 2−14; Комарова, 1, 26, 67, 92; Корницкого, 71; Королева, 28; Красноармейская, 39, 45, 58, 60; Красная, 58, 60, 681; Леваневского, 90−100, 104−116; Пашковская, 89; Переяславская, 29−33, 35−51; Пластуновская, 1, 2−12; Полесская, 11−13; Промышленная, 27−31, 43, 88−90, 96−134; Ростовское шоссе, 52, 60; Российская, 115; Садовая, 153; сз Калининский (2-е отделение), 1; Ставропольская, 22−32, 25−31; Старокубанская, 2−30, 4, 6, 61, 20−40; пер. Стеклотарный, 1−33, 2−14; Урицкого, 12−28, 20, 29−47; Фабричная, 2; Чехова, 11−21, 17, 26−34; Щербиновская, 1−13, 2−14; Яхонтовая, 1, 2−34, 19−29, 39, 61.
За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу «Краснодарэлектросеть» по телефону 255−45−66.