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Европейская жара стала двигаться к востоку

Жара, установившаяся в Европе, стала перемещаться в восточную сторону.

Жара, установившаяся в Европе, стала перемещаться в восточную сторону, сообщает Phys.org.

Особенно тяжелая ситуация сохраняется в странах Центральной и Восточной Европы. В Чехии, Венгрии и Польше столбики термометров продолжают подниматься до рекордных отметок.

Ученые проекта World Weather Attribution заявили, что жара стала самой сильной за всю историю сбора данных о погоде в Европе.

Климатологи предполагают, что основной причиной беспрецедентной жары, охватившей Европу, стало изменение климата.

Читайте материал «Жителям европейской страны законодательно запретили пить алкоголь из-за жары».

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