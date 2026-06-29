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Ремонт дороги ведется на Нефтеветке во Владивостоке

Во Владивостоке полным ходом идет ремонт дороги на Нефтеветке. Новый участок протяженностью около четырех километров соединит районы «Кунгасного» и «Моргородка» и станет важным дублером проспекта 100-летия Владивостока.

Источник: НИА Владивосток

К реализации проекта подрядная организация АО «СпецСУ» приступила 15 июня.

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы: расчищают территорию будущей дороги, проводят необходимые замеры и разметку участка, выполняют подготовку и укрепление основания дороги, а также занимаются формированием подпорных стен. Ремонт ведется в соответствии с утвержденным графиком и условиями муниципального контракта. Ход работ находится на постоянном контроле управления дорог администрации Владивостока.

«Это один из важных дорожных объектов этого года. Подрядчик работает в соответствии с графиком, специалисты управления регулярно выезжают на место и контролируют качество и организацию работ. Основной объем работ, включая устройство дорожного основания и укладку асфальтобетонного покрытия, планируется завершить до сентября. После этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесению разметки и другим мероприятиям по организации дорожного движения», — подчеркнул заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов.

Проект предусматривает комплексное обустройство дороги, включая подготовку основания, строительство подпорных стен, устройство системы водоотведения, асфальтирование, монтаж барьерного ограждения и установку дорожных знаков. Завершить все работы планируется до середины ноября, отмечает пресс-служба мэрии.