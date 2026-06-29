Ремонт дороги ведется на Нефтеветке во Владивостоке

«Это один из важных дорожных объектов этого года. Подрядчик работает в соответствии с графиком, специалисты управления регулярно выезжают на место и контролируют качество и организацию работ. Основной объем работ, включая устройство дорожного основания и укладку асфальтобетонного покрытия, планируется завершить до сентября. После этого подрядчик приступит к установке барьерного ограждения, дорожных знаков, нанесению разметки и другим мероприятиям по организации дорожного движения», — подчеркнул заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов.