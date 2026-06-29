Саламат Исбулаев сделал заявление после первого поражения в карьере

Саламат написал о своих чувствах после первого поражения в своем профиле Instagram. «Сегодня для меня был настоящий праздник. Неважно, каким оказался итог — я счастлив быть частью этого пути и заниматься тем, что люблю всем сердцем. Каждый выход в ринг — это победа над собой, новые эмоции и бесценный опыт. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был рядом. Я чувствовал вашу энергию каждую секунду. Двигаемся дальше, становимся сильнее и продолжаем писать свою историю. Самое интересное еще впереди!» — написал боец.