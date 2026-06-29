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Саламат Исбулаев сделал заявление после первого поражения в карьере

Первый казахстанец в лиге PFL Саламат Исбулаев в минувшие выходные потерпел первое поражение в своей карьере — боец после этого сделал заявление в соцсетях, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Саламат написал о своих чувствах после первого поражения в своем профиле Instagram. «Сегодня для меня был настоящий праздник. Неважно, каким оказался итог — я счастлив быть частью этого пути и заниматься тем, что люблю всем сердцем. Каждый выход в ринг — это победа над собой, новые эмоции и бесценный опыт. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был рядом. Я чувствовал вашу энергию каждую секунду. Двигаемся дальше, становимся сильнее и продолжаем писать свою историю. Самое интересное еще впереди!» — написал боец.

Напомним, казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Саламат Исбулаев потерпел поражение на турнире Professional Fighters League (PFL). Его соперником был американец Эй Джей Макки — бывший чемпион Bellator. Бой прошел всю дистанцию — судьи единогласно отдали победу файтеру из США (30−27).

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