Вдов участников СВО начнут принимать в вузы России по отдельной квоте

— Возможность поступления по отдельной квоте становится доступной и для вдов (вдовцов) погибших участников СВО. В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих — или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом, — рассказали в Минобрнауки для РИА Новости (18+).