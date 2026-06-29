Вдов участников СВО начнут принимать в вузы России по отдельной квоте

В министерстве науки и высшего образования РФ рассказали о новых квотах для поступления в университеты страны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с 2026 года льготные места в вузах получат вдовы участников специальной военной операции.
— Возможность поступления по отдельной квоте становится доступной и для вдов (вдовцов) погибших участников СВО. В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих — или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом, — рассказали в Минобрнауки для РИА Новости (18+).
Объем отдельной квоты каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако он должен составлять не менее 10% бюджетных мест, выделенных университету по каждой специальности.
Право поступления по отдельной квоте имеют также Герои РФ, трехкратные кавалеры ордена Мужества, участники СВО и их дети.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о новых направлениях подготовки, которые начнут действовать в вузах региона. Подробнее о них рассказали руководители образовательных учреждений на недавней пресс-конференции.