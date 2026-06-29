В Калининграде на фоне аномальной жары побит температурный рекорд июня

Аномальная июньская жара, которая установилась в Калининградской области несколько дней назад, установила рекорд для первого месяца лета за всю историю метеонаблюдений с 1947 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Так, в воскресенье, 28 июня, в Мамоново (город на юге Калининградской области) воздух раскалился до +36 градусов. Однако в рыбном порту Калининграда было еще жарче — плюс 36,2 градуса.
«Получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», — рассказали в областном гидрометцентре.
Там также уточнили, что очень высокие показатели накануне зафиксировали и другие метеостанции области — от +34 до +35 градусов.
Специалисты подчеркивают, что июнь никогда не считался теплым месяцем в Калининградской области. Жару в самый западный регион России принесли теплые восточные массы с юга Европы и Средиземноморья, однако они уже уходят.
При этом в региональном гидрометцентре уточнили, что абсолютный максимум, когда-либо зафиксированный в Калининградской области, был +36,5 градуса. Это было в августе 1992 года. Данный рекорд пока не побит.
К слову, на фоне сильной жары в Калининграде закрыли часть экспозиций Музея Мирового океана. Речь идет о самолете-амфибия Бе-12 и научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев». Они не будут доступны для посетителей до нормализации температурного режима в области.