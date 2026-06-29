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Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело нациста Оберландера о геноциде

Ростовский суд рассмотрит дело посмертно обвиняемого в геноциде Оберландера.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело Гельмута Оберландера, посмертно обвиняемого в геноциде во времена Великой Отечественной войны, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

«Из Генеральной прокуратуры РФ в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Оберландера Гельмута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ. Оберландер Гельмут обвиняется в совершении преступления против мира и безопасности человечества во времена Великой Отечественной войны», — сказал он.

Установлено, что нацистская Германия и ее союзники планировали избавиться от всего местного населения для колонизации территории СССР. Для этого с августа по ноябрь 1942 года Оберландер и другие военнослужащие зондеркоманды 10а приняли участие в уничтожении не менее 3290 советских граждан на оккупированной территории Ростовской области и Краснодарского края РСФСР.

По данным СК, Оберландер не позднее октября 1941 года поступил на службу в зондеркоманду, которая выполняла карательные функции и занималась массовыми убийствами советских граждан. Следствием также получены доказательства того, что в 1942 году он принимал участие в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и военнопленных красноармейцев — уничтожены были не менее 3290 советских граждан. После капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от органов следствия, в 1954 году эмигрировал в Канаду.

Оберландер умер в Канаде в 2021 году.

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