Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с президентом России Владимиром Путиным в скором времени. Об этом пишет РИА Новости.
— В ближайшее время будут контакты, я уверен, — приводят его слова в материале.
23 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никакой конкретики относительно визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву на данный момент нет.
Издание Strategic Culture ранее заявило, что Пашинян, взяв курс на дистанцирование от России, только загнал себя в политический тупик. Авторы материала считают, что европейские партнеры Армении не смогли в свою очередь предложить решения фундаментальных проблем страны.
Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство. При этом шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня.
Путин в начале июня заявил, что у России к Армении «лишь одна просьба»: провести референдум по вопросу возможного присоединения к Европейскому союзу как можно скорее.