СФР с 1 июля начнет беззаявительно назначать пособия в Новосибирске

Нововведение касается выплат по больничным листам, декретных пособий, ежемесячных выплат на ребенка до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении. Социальный фонд теперь будет рассчитывать суммы на основе данных индивидуального лицевого счета человека, а не запрашивать информацию у работодателей после каждого страхового случая.