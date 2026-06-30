СФР с 1 июля начнет беззаявительно назначать пособия в Новосибирске

С 1 июля в Новосибирске изменится порядок получения социальных пособий — фонд начнет перечислять деньги без заявлений граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Нововведение касается выплат по больничным листам, декретных пособий, ежемесячных выплат на ребенка до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении. Социальный фонд теперь будет рассчитывать суммы на основе данных индивидуального лицевого счета человека, а не запрашивать информацию у работодателей после каждого страхового случая.
Если в системе окажется недостаточно сведений, фонд сам обратится к работодателю за недостающими данными. Повторно подавать документы, которые уже хранятся в базе Социального фонда, гражданам не потребуется.