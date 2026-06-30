История семьи Бугаевых из Железногорска: о поддержке многодетных семей и будущем семейной политики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Говоря о мерах государственной поддержки, Бугаевы отмечают, что некоторые инструменты действительно помогают семьям.
Наиболее полезными они считают субсидии на оплату коммунальных услуг и единые социальные выплаты.
Однако с получением последних связано немало сложностей. По мнению родителей, существующие критерии настолько многочисленны и запутаны, что далеко не каждая семья способна выполнить все требования с первого раза.
Среди основных проблем многодетные родители называют большое количество бюрократических процедур и необходимость постоянно подтверждать право на получение поддержки.
«Иногда создается впечатление, что доказать нуждаемость гораздо сложнее, чем сама жизненная ситуация, в которой семья действительно нуждается в помощи», — отмечают супруги.
При этом они считают, что разобраться в существующих мерах поддержки самостоятельно возможно. Однако большинству родителей все равно приходится обращаться за консультациями к профильным специалистам и социальным службам.
Размышляя о будущем, Бугаевы признаются, что их беспокоит снижение рождаемости и уменьшение числа многодетных семей.
Они хотели бы видеть через пять лет ситуацию, в которой большая семья станет не исключением, а обычной частью городской жизни. Чтобы семьи с тремя, четырьмя или пятью детьми воспринимались обществом как норма.
Если говорить о конкретных инициативах, которые могли бы существенно помочь многодетным семьям Красноярского края, супруги называют прежде всего введение полностью бесплатного школьного питания — и завтраков, и обедов для всех детей из многодетных семей.
По их мнению, именно такие практические меры способны реально поддержать родителей и сделать решение о рождении нескольких детей более комфортным и уверенным.
История семьи Бугаевых показывает, что многодетность — это не только ежедневный труд и ответственность. Это мир, в котором дети растут вместе, учатся заботиться друг о друге, находят поддержку в семье и воспринимают большую семью как естественную и счастливую часть своей жизни.
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Третья часть истории.