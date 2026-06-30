Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месяц серебристых облаков и афелия Земли: какие астрономические события можно будет увидеть калининградцам в июле

6-го числа наша планета окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца.

Источник: Клопс.ru

Июль — самое благоприятное время для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Лучше всего это делать поздним вечером или ранним утром, рекомендуют специалисты Московского планетария.

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высоте 70−95 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт. Поэтому в Северном полушарии они видны в северной части неба.

6 июля Земля будет находиться в афелии, самой дальней точке своей орбиты от Солнца — более 152 млн км.

В ночь с 30 на 31 июля своего пика достигнет метеорный поток Южные дельта-Аквариды, из созвездия Водолей. В этом году ожидается, что на Землю будет падать до 25 метеоров в час.

«В наших Северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом», — советуют астрономы.

На Солнце заметили гигантскую группу пятен, которая скоро повернётся к Земле.