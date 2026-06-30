Дерматолог Серини объяснил, как часто нужно мыть голову летом

Частота мытья волос меняется летом, так как кожа головы быстрее становится жирной. Об этом рассказал дерматолог Стефано Мария Серини в беседе с газетой El Economista.
Эксперт пояснил, что оптимальная частота мытья летом зависит от типа волос. Например, людям с жирной кожей головы и тем, кто ведет активный образ жизни, в летнее время нужно мыть голову пять-шесть раз в неделю.
Людям с сухой и нормальной кожей головы стоит мыть волосы каждые два-три дня. Если человек хочет мыться чаще, то для волос нужно использовать мягкие и питательные средства, которые не лишают волосы естественных масел, подчеркнул специалист в интервью изданию.
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