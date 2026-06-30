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Дерматолог Серини объяснил, как часто нужно мыть голову летом

Частота мытья волос меняется летом, так как кожа головы быстрее становится жирной. Об этом рассказал дерматолог Стефано Мария Серини в беседе с газетой El Economista.

Частота мытья волос меняется летом, так как кожа головы быстрее становится жирной. Об этом рассказал дерматолог Стефано Мария Серини в беседе с газетой El Economista.

Эксперт пояснил, что оптимальная частота мытья летом зависит от типа волос. Например, людям с жирной кожей головы и тем, кто ведет активный образ жизни, в летнее время нужно мыть голову пять-шесть раз в неделю.

Людям с сухой и нормальной кожей головы стоит мыть волосы каждые два-три дня. Если человек хочет мыться чаще, то для волос нужно использовать мягкие и питательные средства, которые не лишают волосы естественных масел, подчеркнул специалист в интервью изданию.

Мужчины в России лысеют из-за жары. Слишком сильное солнце убивает до 15 процентов активных волосяных луковиц, что приводит к раннему облысению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-трихолога, дерматолога, косметолога Татьяны Егоровой, действительно ли нахождение под солнцем может привести к потере волос и как от этого защититься.

С возрастом волосы становятся более тусклыми и блеклыми, даже если седина еще не проявилась. Можно ли предотвратить этот процесс и сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы, рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова «Вечерней Москве».