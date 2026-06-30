Дерматолог Серини объяснил, как часто нужно мыть голову летом

Мужчины в России лысеют из-за жары. Слишком сильное солнце убивает до 15 процентов активных волосяных луковиц, что приводит к раннему облысению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-трихолога, дерматолога, косметолога Татьяны Егоровой, действительно ли нахождение под солнцем может привести к потере волос и как от этого защититься.