Для агроавиации наступила горячая пора

— Любая авиационная техника не оставляет следа. Самоходный опрыскиватель захватывает полосу 30 метров, ширина самой узкой колеи — 42 сантиметра. То есть полтора процента площади «вытаптывается». Если учесть развороты и более широкие колеса, то этот показатель может достичь семи процентов. Поэтому целесообразнее использование сельхозавиации. А обработка сверхлегкой авиацией дешевле всех, — утверждает член Ассоциации авиаработ Сергей Лыгин. — Наши аграрии используют несколько видов авиационной техники. Если сравнивать сверхлегкую авиацию с легкой (Ан-2, Ми-2, Ка-26), то первая использует существенно меньшее количество воды на одной и той же площади. Но по производительности они сравнимы. По использованию топлива сверхлегкая авиация сопоставима с беспилотниками, только производительность коптеров кратно ниже. Вертолеты, самолеты СП-30, «Бекасы» за один вылет обрабатывают 40 — 50 гектаров. Тогда как коптеры — 100 — 150 гектаров в сутки.