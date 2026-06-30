Для агроавиации наступила горячая пора

В Волгоградской области идет обработка угодий от сорняков с помощью самолетов. В небе трудятся около 80 летающих машин, в основном это сверхлегкие воздушные суда. Их количество будет расти, так как всегда есть риск нашествия саранчи и других вредителей. Тогда над полями могут работать до 150 аэропланов.
По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, системный подход к защите территории от саранчи дает результаты: ежегодно площади, на которых требуется обработка, не превышают одного процента от общего количества сельхозземель.
Россельхозцентр ведет мониторинг мест рождения саранчовых. В конце мая обработку провели на отдельных участках Иловлинского, Котельниковского, Старополтавского и Суровикинского районов. По мере выхода саранчи интенсивность работ будет нарастать. Правда, при пиковых нагрузках пилотов и машин может не хватить. Ежегодно от сорняков, вредителей и болезней теряется до 30 процентов урожая.
— В основе успехов АПК Волгоградской области лежит активное применение сельхозавиации в течение 25 лет. До 75 процентов используемых средств защиты растений вносится опрыскиванием, — рассказал кандидат технических наук Михаил Кисиль. — Фронт работы у сельхозавиации огромный. В 1980-х годах в СССР обрабатывалось около ста миллионов гектаров посевных площадей, в том числе около 50 миллионов — в РСФСР. Затраты ложились на централизованную экономику большой страны. Сегодня в России обрабатывается около шести миллионов гектаров. 44 региона высказались за применение сверхлегкой авиации в сельском хозяйстве.
Говорить о кадровых проблемах уже бессмысленно, потому что это общая ситуация для всех отраслей. Укажем лишь на специфику. Как отмечают специалисты, выпускников авиационных училищ не готовят к конкретным авиаработам, только к перевозке пассажиров и грузов. Подготовка к обработке лесов или полей идет только на предприятиях. Спрос у молодежи на эту работу появился.
Наносить удар по клопу-черепашке, хлебному пилильщику, злаковым мухам и другим вредителям эффективнее всего именно с воздуха.
— Любая авиационная техника не оставляет следа. Самоходный опрыскиватель захватывает полосу 30 метров, ширина самой узкой колеи — 42 сантиметра. То есть полтора процента площади «вытаптывается». Если учесть развороты и более широкие колеса, то этот показатель может достичь семи процентов. Поэтому целесообразнее использование сельхозавиации. А обработка сверхлегкой авиацией дешевле всех, — утверждает член Ассоциации авиаработ Сергей Лыгин. — Наши аграрии используют несколько видов авиационной техники. Если сравнивать сверхлегкую авиацию с легкой (Ан-2, Ми-2, Ка-26), то первая использует существенно меньшее количество воды на одной и той же площади. Но по производительности они сравнимы. По использованию топлива сверхлегкая авиация сопоставима с беспилотниками, только производительность коптеров кратно ниже. Вертолеты, самолеты СП-30, «Бекасы» за один вылет обрабатывают 40 — 50 гектаров. Тогда как коптеры — 100 — 150 гектаров в сутки.
БПЛА могут работать в ночное время, но в существующих условиях средства радиоэлектронной борьбы не позволяют получать спутниковый сигнал, особенно ночью. А вот производительность пилотируемой авиации не сократилась.