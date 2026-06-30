В Калининграде полиция ищет подозреваемого в трате денег с чужой карточки. О хищении сообщает пресс-служба областного УМВД, публикуя видео с камеры наблюдения.
Подозреваемый использовал найденную банковскую карту — отоварился в магазине на проспекте Мира, потратив более 8000 рублей.
Приметы: 30−35 лет, среднего телосложения, рост около 180 см.
Был одет в матерчатую куртку черного цвета, джинсы, темные кроссовки.
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