Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде полиция ищет подозреваемого в трате денег с чужой карточки

Мужчина потратил 8000 рублей на продукты и напитки в банках.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде полиция ищет подозреваемого в трате денег с чужой карточки. О хищении сообщает пресс-служба областного УМВД, публикуя видео с камеры наблюдения.

Подозреваемый использовал найденную банковскую карту — отоварился в магазине на проспекте Мира, потратив более 8000 рублей.

Приметы: 30−35 лет, среднего телосложения, рост около 180 см.

Был одет в матерчатую куртку черного цвета, джинсы, темные кроссовки.

Узнали человека на фото? Звоните по телефонам: 552−506 или 8 999 255 1296. Конфиденциальность гарантируется!

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше