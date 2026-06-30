В Перми состоится премьера спектакля «Последние»

— В своей пьесе Горький обращается к теме отношений внутри семьи, — объясняет режиссер. — Тема из разряда вечных, но в определенное время она становится острее. И, кажется, сейчас — именно такое время. Разбирая с актерами-студентами текст, мы даже шутили, что спектакль вполне можно назвать «Зумеры», ведь в детях Софьи, их поведении и поступках есть черты современной молодежи.