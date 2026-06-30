39 ярмарок «Покупай нижегородское» откроются в июле

Около 40 ярмарок «Покупай нижегородское» откроются в регионе в июле. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятия пройдут в 17 муниципалитетах. К участию приглашают самозанятых и предпринимателей. Для местных жителей это возможность приобрести товары напрямую от производителей, а для бизнесменов — найти новых покупателей.
«Наибольшее количество ярмарок в июле состоится в Уренском, Тоншаевском, Вознесенском и Павловском муниципальных округах», — отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов.
График ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений муниципалитетов. Нередко мероприятия приурочены к праздникам и фестивалям. Торговое место на ярмарке можно получить бесплатно. Для этого нужно обратиться в местную администрацию. Контакты ответственных лиц опубликованы на сайте регионального минпрома.
Обо всех мерах поддержки предпринимателей можно узнать в центре «Мой бизнес». Он работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Напомним, 30 нижегородских участников проекта «СВОе дело» обучились на бизнес-семинарах.