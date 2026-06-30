39 ярмарок «Покупай нижегородское» откроются в июле

График ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений муниципалитетов. Нередко мероприятия приурочены к праздникам и фестивалям. Торговое место на ярмарке можно получить бесплатно. Для этого нужно обратиться в местную администрацию. Контакты ответственных лиц опубликованы на сайте регионального минпрома.