Акция для владельцев Пушкинской карты стартует 1 июля

Лето — прекрасный повод отправиться на выставку, концерт или спектакль в кругу семьи. Тем более что с 1 июля по 15 августа по всей стране вновь пройдет акция «Веди родителей в музей» для держателей Пушкинской карты. Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Чтобы стать участником акции, владельцу Пушкинской карты необходимо приобрести билет в учреждение культуры из списка участников. После этого он получает возможность купить билеты для родителей со скидкой от 10 до 50% или на других льготных условиях. Акция продлится до 15 августа.
В этом сезоне к инициативе присоединились более 1000 учреждений культуры из 67 регионов страны — от федеральных музеев и театров до региональных выставочных и концертных залов. Среди участников — Государственный музей А. С. Пушкина, Мемориальный музей космонавтики, Музейно-выставочный комплекс «Манеж», Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета, Ливадийский дворец-музей, Новосибирский государственный художественный музей.
С 2025 года программа «Пушкинская карта» включена в национальный проект «Семья». Молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить карту и оплачивать ей билеты в театры, музеи, выставки, концерты и другие культурные мероприятия за счет выделенных государством средств.
Список регионов-участников акции:
Алтайский край.
Амурская область.
Архангельская область.
Астраханская область.
Брянская область.
Владимирская область.
Волгоградская область.
Вологодская область.
Воронежская область.
Донецкая Народная Республика.
Забайкальский край.
Запорожская область.
Ивановская область.
Иркутская область.
Кабардино-Балкарская Республика.
Калининградская область.
Калужская область.
Кировская область.
Костромская область.
Краснодарский край.
Красноярский край.
Курганская область.
Ленинградская область.
Липецкая область.
Магаданская область.
Нижегородская область.
Новгородская область.
Новосибирская область.
Орловская область.
Пензенская область.
Пермский край.
Приморский край.
Республика Адыгея.
Республика Башкортостан.
Республика Дагестан.
Республика Ингушетия.
Республика Калмыкия.
Республика Карелия.
Республика Коми.
Республика Крым.
Республика Марий Эл.
Республика Мордовия.
Республика Саха (Якутия).
Республика Северная Осетия — Алания.
Республика Хакасия.
Ростовская область.
Рязанская область.
Самарская область.
Саратовская область.
Сахалинская область.
Свердловская область.
Смоленская область.
Ставропольский край.
Томская область.
Тульская область.
Тюменская область.
Удмуртская Республика.
Хабаровский край.
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Челябинская область.
Чеченская Республика.
Чувашская Республика.
Чукотский автономный округ.
город Москва.
город Санкт-Петербург.
Ярославская область.