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Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология». Белорусский президент посетил церемонию вручения дипломов во время визита в Китай.

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности «Биотехнология». Белорусский президент посетил церемонию вручения дипломов во время визита в Китай.

«Биотехнология» — совместная образовательная программа Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Николай Лукашенко вошел в число 25 выпускников программы. Среди них — пятеро граждан Белоруссии.

«Мы должны делать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все», — сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов (цитата по сайту администрации белорусского президента).

Отдельно во время визита Александр Лукашенко провел встречу с руководством Пекинского университета и предложил нарастить сотрудничество Белоруссии и Китая в сфере образования. «Это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», — отметил белорусский президент.

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