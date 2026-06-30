Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

«Мы должны делать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все», — сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов (цитата по сайту администрации белорусского президента).