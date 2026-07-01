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Сборная Мексики обыграла команду Эквадора и вышла в ⅛ финала ЧМ

На стадионе «Ацтека» в Мехико в среду, 1 июля, завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между национальными командами Мексики и Эквадора. Мексиканцы обыграли эквадорцев со счетом 2:0.

На стадионе «Ацтека» в Мехико в среду, 1 июля, завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между национальными командами Мексики и Эквадора. Мексиканцы обыграли эквадорцев со счетом 2:0.

Голы забили Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На пятой добавленной к основному времени минуте защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой во время разговора с соперником.

Матч изначально должен был начаться в 4:00 по московскому времени, однако был отложен на час из-за неблагоприятных погодных условий.

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля.

30 июня в Нью-Йорке сборная Франции обыграла команду Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в следующий этап турнира. В составе французов дубль оформил Килиан Мбаппе, забивший на 45-й и 74-й минутах. Еще один мяч на 53-й минуте в активе Брадли Барколя.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Антонио Нуса и Эрлинг Холанд; за ивуарийцев единственный мяч забил Амад Диалло.

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