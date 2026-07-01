Shot: Елена Блиновская в колонии получает меньше семи тысяч рублей в месяц

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, в колонии получает зарплату менее семи тысяч рублей в месяц, при этом до задержания ее ежемесячный доход был около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.