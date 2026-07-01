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Shot: Елена Блиновская в колонии получает меньше семи тысяч рублей в месяц

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, в колонии получает зарплату менее семи тысяч рублей в месяц, при этом до задержания ее ежемесячный доход был около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Блогер Елена Блиновская, отбывающая наказание за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, в колонии получает зарплату менее семи тысяч рублей в месяц, при этом до задержания ее ежемесячный доход был около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов публикации, сейчас женщина работает во Владимирской колонии швеей с зарплатой в 6,7 тысячи рублей. В феврале она получила лишь 2,9 тысячи рублей, поскольку из-за болезни не смогла отработать полный месяц. Канал утверждает, что Блиновская за полгода заработала около 36 тысяч рублей.

— Несмотря на конфискацию всего имущества, в декабре 2025-го Елене был начислен ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей. (…) Сейчас остаток просроченной задолженности вместе с пенями составляет 197 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

25 мая финансовая управляющая осужденной Блиновской Мария Ознобихина подала в суд жалобу на решение об изъятии имущества «королевы марафонов» в доход государства. Ранее Ознобихиной показались странными переводы блогера на 68 миллионов рублей непонятным компаниям.

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