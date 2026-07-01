Астроном Дёмин сообщил о звездопаде в июле 2026

17 июля вечером на небе состоится встреча тонкого лунного серпа (освещённость 14%) и яркой Венеры в созвездии Льва. Угловое расстояние между объектами — около 2,5 градуса. Их легко увидеть вместе в один бинокль или небольшой телескоп, но и невооружённым глазом картина будет впечатляющей: оба объекта яркие и заметны даже в условиях городской засветки.