Жительница Светлогорска подала в суд после того, как ее покусал пудель

Инцидент случился еще в декабре 2025 года на ул. Токарева в Светлогорске. Там пудель гулял с хозяином, но без поводка и намордника, набросился на горожанку. После укусов той пришлось обратиться за медицинской помощью и проходить лечение. Более того, лечение потребовалось и собаке женщины, которая также пострадала. Всего было потрачено более 24 000 рублей.