Требования кредиторов птицефабрики «Белокалитвинская» выросли на 85 млн рублей

Конкурсный управляющий Кирилл Коваленко уведомил о получении требований еще пяти кредиторов обанкротившегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» на 85,2 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Требования к должнику предъявили ООО «Югпромстрой» (866 тыс. руб.), ООО «Ростовский бройлер» (2,6 млн руб.), ООО «Мега трейд холдинг» (1,2 млн руб.), ООО «Южно-региональный регистратор» (146 тыс. руб.), ООО «Талан» (1,2 млн руб.) и Максим Кулешов (79,3 млн руб.).
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30 марта 2026 года АО «Птицефабрика Белокалитвинская» признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник, в отношении него открыто конкурсное производство до 30 сентября 2026.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», основная часть долга предприятия (99 млн руб.) сложилась перед ООО «Райффайзен Агро». Кроме того, птицефабрика задолжала министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 21,3 млн руб.
Кроме этого, о своих требованиях заявили СПК «Племптица-Можайское» (9,5 млн руб.), ООО «Казбеги-Интернейшнл» (8,4 млн руб.), ООО «Колос» (7,1 млн руб.), ООО «Альфавет» (2,3 млн руб.), ООО «Продовощторг» (2 млн руб.), ООО «Пилигрим» (1,2 млн руб.), ООО «Гарант-торг продукт» (472,4 тыс. руб.), Соколов Сергей (368,2 тыс. руб.) и ООО «Волгохимстрой» (137,6 тыс. руб.).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрировано в п. Сосны Белокалитвинского района в 1996 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. В 2025 году выручка предприятия выросла на 6%, составив 649,8 млн руб., при этом фабрика получила чистый убыток на 481,9 млн руб.