Требования кредиторов птицефабрики «Белокалитвинская» выросли на 85 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрировано в п. Сосны Белокалитвинского района в 1996 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. В 2025 году выручка предприятия выросла на 6%, составив 649,8 млн руб., при этом фабрика получила чистый убыток на 481,9 млн руб.