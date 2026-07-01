Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество рейсов по маршруту из Воронежа в Латное увеличили в четыре раза

Изменения вступили в силу с 1 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Количество рейсов на пригородном маршруте № 303А «Воронеж — Латное» увеличили в четыре раза со среды, 1 июля. Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс».

Теперь ежедневно автобусы будут совершать не восемь, а 32 рейса.

На пригородный маршрут выпустили четыре единицы транспорта.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше