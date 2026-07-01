Количество рейсов по маршруту из Воронежа в Латное увеличили в четыре раза

Количество рейсов на пригородном маршруте № 303А «Воронеж — Латное» увеличили в четыре раза со среды, 1 июля. Об этом сообщили в бюджетном учреждении «Регионтранс».
Теперь ежедневно автобусы будут совершать не восемь, а 32 рейса.
На пригородный маршрут выпустили четыре единицы транспорта.
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