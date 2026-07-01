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Венесуэла объявила национальный траур в память о погибших при землетрясениях

Почти две тысячи человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В Венесуэле объявили национальный траур в связи с трагическими последствиями разрушительных землетрясений. В память о жертвах стихии, унесшей жизни почти двух тысяч человек, Венесуэла будет блюсти траур на протяжении одной недели.

«Душа Венесуэлы разрывается от горя по поводу человеческих потерь, вызванных разрушительными землетрясениями. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины», — написала уполномоченный президент Делси Родригес в телеграм-канале.

В память о погибших решено объявить национальный траур, который начнётся в 18:00 сегодняшнего дня (по московскому времени — с 01:00 2 июля). По официальным данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня погибли 1943 человека, а ранения получили 10571. Поисково-спасательные операции продолжаются, и количество жертв увеличивается с каждым днём.

Ранее KP.RU сообщил, что спустя шесть дней после землетрясений в Венесуэле сумели найти и спасти 3-летнего мальчика под завалами.

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