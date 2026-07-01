Карякин посоветовал книгу, которая вызвала у него тягу к шахматам

32 незатейливые на вид шахматные фигурки на 64-клеточном поле. Вот и все шахматное королевство. О множестве королевств, великих и малых, рассказывает история. О том, как королевства рождались, расцветали, становились все могущественнее и могущественнее. О том, как вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражение. О том, как рано или поздно уходили в небытие. А маленькое шахматное королевство стоит незыблемо вот уже полторы тысячи лет, и конца ему не видно.