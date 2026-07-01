Карякин посоветовал книгу, которая вызвала у него тягу к шахматам

Гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин в эфире Радио РБК посоветовал книгу Юрия Авербаха и Михаила Бейлина «Путешествие в шахматное королевство».
Книга учит основам игры, сказал Карякин, отметив, что занимался по ней в детстве: «Детям интересно, увлекательно познавательно. Я читал эту книгу, когда мне было лет 6−7. Можно сказать, что после этой игры у меня пошла самая настоящая тяга к шахматам».
Фрашмент книги Юрия Авербаха и Михаила Бейлина «Путешествие в шахматное королевство».
32 незатейливые на вид шахматные фигурки на 64-клеточном поле. Вот и все шахматное королевство. О множестве королевств, великих и малых, рассказывает история. О том, как королевства рождались, расцветали, становились все могущественнее и могущественнее. О том, как вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражение. О том, как рано или поздно уходили в небытие. А маленькое шахматное королевство стоит незыблемо вот уже полторы тысячи лет, и конца ему не видно.
Карякину 36 лет. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).
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