Русское оружие разрывает главные крепости Киева: главная новость СВО 2 июля

Российские силы нанесли серьезный ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре и военной логистике в нескольких регионах Украины. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил подробности поражения стратегически важных объектов.
По его словам, серия точных ударов нанесла колоссальный урон как гигантам топливной отрасли, так и небольшим предприятиям, обеспечивавшим горючим технику ВСУ. В частности, пострадал Краматорский НПЗ.
«Самое крупное предприятие — это, конечно, Краматорский НПЗ. На мой взгляд, он по площади больше, чем, например, город Славянск. Хотя была серия серьезных ударов, Краматорский, наверное, противник пробует восстанавливать», — отметил Лебедев.
Вторым важнейшим регионом переработки нефти он назвал Сумскую область.
«Очень серьезные удары были также в Ахтырке. Там, в первую очередь, досталось малым НПЗ — они небольшие, но их много. В том регионе и добыча нефти идет, причем в приличных количествах. Наши очень хорошо перебили и добычу, и сами заводы», — заявил подпольщик.
Подпольщик подчеркнул, что оценить точные сроки восстановления производства сейчас невозможно, при этом обозначив, что практически каждый НПЗ после удара требует восстановления.
Кроме того, Лебедев прокомментировал ночные взрывы в Кировограде, где было зафиксировано три мощных прилета. Он объяснил, что область является критически важной для военной логистики, поэтому около 80% ударов приходятся по железнодорожным узлам.
«Кировоградскую область “выносят” в подавляющем большинстве случаев по железнодорожным узлам. Это логистика: Апостолово, Знаменка и тому подобные места. Через Знаменку, например, идет сообщение с Одессы и Николаева, далее логистика разворачивается на восток», — уточнил он.
Также целями периодически становятся военные аэродромы, в частности Долгинцево и Канатово. Сам Кировоград Лебедев охарактеризовал как мрачный индустриальный центр, где практически все заводы работают на военные нужды, включая ремонт тяжелой техники и штамповку деталей для авиации.