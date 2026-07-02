Русское оружие разрывает главные крепости Киева: главная новость СВО 2 июля

«Очень серьезные удары были также в Ахтырке. Там, в первую очередь, досталось малым НПЗ — они небольшие, но их много. В том регионе и добыча нефти идет, причем в приличных количествах. Наши очень хорошо перебили и добычу, и сами заводы», — заявил подпольщик.