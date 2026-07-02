Господь накажет! Что нельзя делать 4 июля 2026 в Ульянов день

4 июля православные верующие чтят память мученика Иулиана Тарсийского и преподобных братьев Иулия и Иулиана. В народном календаре эта дата известна как Ульянов день. Она связана не только с суровыми испытаниями за веру, но и с пробуждением природы — именно к этому времени зацветают липы.
«АиФ-Ростов» рассказывает, какие традиции, приметы и строгие запреты связаны с этим днём.
Год пыток и мешок со змеями.
Святой Иулиан родился в городе Аназарве. Его отец был язычником и сенатором, а мать — христианкой. После смерти мужа она переехала с сыном в Тарс, где крестила мальчика и воспитала его в строгости. Уже в юности Иулиан прославился своей любовью к Богу.
Гонения начались, когда ему исполнилось 18 лет. По указу императора Диоклетиана юношу схватили и привели к игемону Маркиану. Целый год святого водили по городам Киликии, пытаясь заставить отречься от Христа. В городе Эгея язычники силой вложили ему в уста мясо и кровь жертвенных животных, чтобы осквернить, но Иулиан остался твёрд в вере.
Его мать тайно следовала за сыном, поддерживая его в темнице. В итоге её тоже схватили и отсекли ноги. Самого же Иулиана зашили в мешок с песком и змеями и бросили в море. Волны выбросили тело на берег, где его похоронила благочестивая вдова из Александрии. Позже мощи перенесли в Антиохию, а святитель Иоанн Златоуст прославил мученика в своём слове.
Сто храмов и чудо на озере.
Братья Иулий (священник) и Иулиан (диакон) родились в Мирмидонии. Они посвятили жизнь миссионерству и строительству церквей. Получив разрешение от императора Феодосия Младшего, братья путешествовали по империи, обращая людей в веру чудесами и личным примером.
Предание сохранило историю, как они обличили лжецов. Те притворились, что несут умершего, чтобы избежать работы. Иулий разоблачил обман, и один из симулянтов тут же действительно скончался.
Свой сотый храм Иулий решил построить на острове озера Мукорос, кишащем змеями. Он помолился, бросил на воду свою мантию, взошёл на неё, как на лодку, и словом изгнал пресмыкающихся. Здесь он воздвиг храм во имя святых Двенадцати Апостолов. Брат Иулиан к тому времени преставился, возводя храм близ города Гавдиана. Иулий похоронил его, а вскоре и сам отошёл в мир иной.
Приметы на 4 июля 2026.
Наши предки внимательно следили за природой, видя в ней Божий промысел. Вот главные приметы Ульянова дня:
Много утренней росы — жди грозу.
Радуга с востока на запад — к сухой и тёплой погоде.
Частый и сильный гром — ненастье затянется.
Тёмные облака — к дождю.
Красные звёзды ночью — к теплу.
Сильный ветер — принесёт дожди.
Что можно 4 июля 2026? Что запрещено 4 июля 2026?
4 июля на Руси собирали липовый цвет. Считалось, что именно сейчас дерево отдаёт максимум пользы. Травницы сушили цвет для отваров и чая. Липу считали мощным оберегом от болезней, сглаза и порчи. Липовые венки хранили в доме для защиты от бед. Кроме того, в этот день нужно было заниматься милосердием, проявлять терпение к близким и молиться о душевном покое.
В Ульянов день существовал ряд строгих запретов, особенно касающихся отношений между людьми.
Влюблённым нельзя ссориться. Считалось, что ссора может разрушить планы на свадьбу и развести пару по разным дорогам. По этой же причине запрещалось отправляться в путь порознь.
Девушкам на выданье не стоило заводить кошек. По поверью, это отпугивало суженого.
Запрещена влажная уборка. Ходить по мокрому полу было нельзя, чтобы не «расплескать» благополучие.
Нельзя есть птицу. Наши предки верили, что это нарушает внутреннюю чистоту и символизирует отказ от мира в душе. Тех, кто нарушит запрет, Господь может лишить покоя.
Ульянов день напоминает о том, что вера проверяется не только словами, но и делами, терпением и уважением к тем, кто рядом.