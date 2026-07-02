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В Багратионовском районе мужчина выбил глаз незнакомцу, приняв его сына за жену

В полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 52-летнего жителя посёлка Южный с.

Источник: Kaliningradnews

травмой глаза. Инцидент произошёл, когда мужчина увидел из окна, что за его несовершеннолетним сыном идёт незнакомый человек.

Отец вышел на улицу и подошёл к неизвестному. Между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый повалил потерпевшего на землю и нанёс ему удар ногой в глаз. Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали проникающее ранение глазного яблока — травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что он ошибочно принял силуэт ребёнка за свою супругу, которую ждал на улице, и пошёл следом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.