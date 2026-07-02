В Багратионовском районе мужчина выбил глаз незнакомцу, приняв его сына за жену

травмой глаза. Инцидент произошёл, когда мужчина увидел из окна, что за его несовершеннолетним сыном идёт незнакомый человек.
Отец вышел на улицу и подошёл к неизвестному. Между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый повалил потерпевшего на землю и нанёс ему удар ногой в глаз. Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали проникающее ранение глазного яблока — травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.
Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что он ошибочно принял силуэт ребёнка за свою супругу, которую ждал на улице, и пошёл следом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.