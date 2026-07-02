В Багратионовском районе мужчина выбил глаз незнакомцу, приняв его сына за жену

Отец вышел на улицу и подошёл к неизвестному. Между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый повалил потерпевшего на землю и нанёс ему удар ногой в глаз. Мужчина самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали проникающее ранение глазного яблока — травму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.