В Карелии на День молодежи организовали 30 интерактивных станций

День молодежи отметили в Республике Карелии 27 июня, сообщили в пресс-службе администрации главы региона. На празднике организовали 30 интерактивных станций в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие объединило четыре тематических направления: площадку возможностей и профессионального развития, патриотические проекты и просветительские активности, пространство культурного обмена и дружбы народов, а также территорию творчества, спорта и отдыха. На интерактивных станциях участники могли попробовать себя в разных профессиях, посетить мастер-классы и лекции и познакомиться с деятельностью молодежных организаций.
Кроме того, состоялись гражданско-патриотические активности, музейные праздники, танцевальный батл от Движения первых, спортивные состязания. Также была организована ярмарка молодых предпринимателей — «Маркет молодых», где начинающие бизнесмены представили свои проекты. Образовательная часть фестиваля включала лекторий с выступлениями экспертов и дискуссиями на актуальные для молодежи темы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.