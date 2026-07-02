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В Красноярске появится мурал с Юрием Гагариным

Портрет украсит фасад дома на Крайней, 2.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске появится мурал с портретом первого космонавта, героя СССР Юрия Гагарина. Как сообщила руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева в социальных сетях, изображение нанесут на фасад дома № 2 на улице Крайней.

Многоэтажный жилой дом находится рядом с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени М. Ф. Решетнева. Судя по фотографиям, опубликованным в мессенджерах, художники начали работать над муралом в ночь на 2 июля.

Ранее на фасаде жилого дома № 131 по улице Свердловская появился рисунок с изображением известного орнитолога Елены Крутовской. Мурал вошел в серию «Мы красноярцы», посвященную знаменитым жителям нашего города.