В Красноярске появится мурал с Юрием Гагариным

В Красноярске появится мурал с портретом первого космонавта, героя СССР Юрия Гагарина. Как сообщила руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева в социальных сетях, изображение нанесут на фасад дома № 2 на улице Крайней.
Многоэтажный жилой дом находится рядом с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени М. Ф. Решетнева. Судя по фотографиям, опубликованным в мессенджерах, художники начали работать над муралом в ночь на 2 июля.
Ранее на фасаде жилого дома № 131 по улице Свердловская появился рисунок с изображением известного орнитолога Елены Крутовской. Мурал вошел в серию «Мы красноярцы», посвященную знаменитым жителям нашего города.