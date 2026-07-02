Суд в Ростове приговорил пособника террористов к 18,5 годам тюрьмы

По его данным, вечером 13 июня 2024 года подсудимый, находясь в Миллерово Ростовской области, согласился на предложение знакомого за деньги помочь совершить теракт. Он встретился еще с несколькими людьми и вместе с ними прибыл на парковку, где его знакомый с подручными установили под днищем автомобиля военнослужащего взрывное устройство, а фигурант в этот момент осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой.