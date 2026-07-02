Травма головы и перелом челюсти: в Калининграде мужчина избил соседа

По данным полиции, инцидент произошёл в подъезде жилого дома на улице Аральской. Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил 50‑летнего соседа кулаком по лицу и телу.