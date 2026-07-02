«Вали отсюда, корова!»: калининградке разбили голову на пляже из-за замечания о громкой музыке

«И в один момент, когда я продолжала снимать наш диалог, эта женщина неожиданно спрыгнула с крыльца своей палатки и выхватила мой телефон. Для меня это была полная неожиданность. Я растерялась в первый момент, потом побежала к ней, говорю: “Отдай телефон!” Она говорит, что сначала удалит видео, и пытается уйти! Понятно, что телефон запаролен и она его просто может разбить — у меня там вся работа!