Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год

— Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Мне нравится играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли побороться за выход в плей-офф и получить шанс на победу. До встречи в сентябре, Вашингтон! — заявил хоккеист.