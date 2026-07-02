Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год

Хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил старший вице-президент и генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
— Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Мне нравится играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли побороться за выход в плей-офф и получить шанс на победу. До встречи в сентябре, Вашингтон! — заявил хоккеист.
Россиянин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус, который составит 3,25 миллиона долларов, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
1 июля Александр Овечкин впервые за свою карьеру в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все контракты, которые заключал спортсмен, были подписаны с «Кэпиталз». Первый он подписал в августе 2005 на три года, второй — на 13 лет — в январе 2008 года. Предпоследний контракт на пять лет хоккеист подписал 27 июля 2021 года — тогда сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.