Озера Южного Урала заменят курорты Мертвого моря

Тем, кто хочет полежать на поверхности воды, как в Соль-Илецке, стоит знать про крохотное озеро Таузаткуль. Оно лежит на юго-востоке области, по соседству с Хомутининскими озерами. Это даже не вода, а настоящий рассол. В жаркое лето концентрация соли доходит до 200 граммов на литр. Поблизости есть и другие сверхсоленые водоемы, включая Соленый Кулат и Лаврушино.