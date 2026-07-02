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Иван Охлобыстин рассказал о женщине, с которой пьёт коньяк за пределами дома

Актер Иван Охлобыстин поделился своими планами на это лето. Артист рассказал, что с некоторых пор освоил эко-туризм вместе с женой. Это случилось после того, как Охлобыстину «закрыли» въезд в Европу. Впрочем, он по данному поводу нисколько не переживает. Иван Иванович пристрастился в поездках пробовать коньяк. А вот кто ему составляет компанию, он впервые признался журналистам. Откровения актёра на видео.

Актер Иван Охлобыстин поделился своими планами на это лето. Артист рассказал, что с некоторых пор освоил эко-туризм вместе с женой. Это случилось после того, как Охлобыстину «закрыли» въезд в Европу. Впрочем, он по данному поводу нисколько не переживает. Иван Иванович пристрастился в поездках пробовать коньяк. А вот кто ему составляет компанию, он впервые признался журналистам. Откровения актёра на видео.