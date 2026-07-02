В РФ число абортов сократилось на 5%: обнародованы полные данные Минздрава

Например, в Вологодской области и Карачаево-Черкесской Республике количество абортов уменьшилось почти в два раза. Кроме того, обнародованы первые данные о прерываниях беременности на территории новых регионов. Так, в прошлом году женщины сделали 3 тысячи абортов в ДНР, 2,28 тысячи — в ЛНР, 616 — в Запорожской, 521 — в Херсонской областях.