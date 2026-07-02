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В РФ число абортов сократилось на 5%: обнародованы полные данные Минздрава

В России число абортов уменьшилось на пять процентов.

Источник: Комсомольская правда

На территории России продолжает уменьшаться количество абортов. Число случаев в 2025 году сократилось на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Всего в 2025 году сделали 321 тысячу абортов. В сравнении с 2024 годом это число снизилось.

Например, в Вологодской области и Карачаево-Черкесской Республике количество абортов уменьшилось почти в два раза. Кроме того, обнародованы первые данные о прерываниях беременности на территории новых регионов. Так, в прошлом году женщины сделали 3 тысячи абортов в ДНР, 2,28 тысячи — в ЛНР, 616 — в Запорожской, 521 — в Херсонской областях.

За год по программе «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» было выдано около 17,7 тысячи свидетельств на Родительский основной доход. Кроме того, семьи получили порядка 18 тысяч сертификатов «Подарок новорожденному».