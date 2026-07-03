Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи

«Мне очень приятно быть с вами сегодня, чтобы праздновать это событие — первый прилет рейса из Маската в красивый город Сочи. Это очень важный шаг для нас, для Омана. Я рад сотрудничеству между двумя странами, которые укрепились с помощью этого рейса. Я надеюсь, что их количество будет увеличиваться», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.