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Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи

Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи с полной загрузкой.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. Первый пассажирский рейс из Маската (Оман) прибыл в Сочи с полной загрузкой, передает корреспондент РИА Новости.

Рейсы между российским курортом и столицей Омана выполняет национальный перевозчик — Oman Air. Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно бортом Boeing 737−8 Max: по четвергам из Маската, в пятницу — из Сочи. Время в пути составляет немногим более четырех часов.

Для торжественной встречи рейса на перроне подготовили водную арку. В Сочи прибыли 150 пассажиров, большинство из них — граждане Омана. Пассажиров встретили выступлением фольклорного ансамбля в национальных костюмах с традиционным караваем.

«Мне очень приятно быть с вами сегодня, чтобы праздновать это событие — первый прилет рейса из Маската в красивый город Сочи. Это очень важный шаг для нас, для Омана. Я рад сотрудничеству между двумя странами, которые укрепились с помощью этого рейса. Я надеюсь, что их количество будет увеличиваться», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.

Пассажиры, которые планируют отправиться из Сочи в Маскат в пятницу, уже прошли регистрацию. Часть из пассажиров планируют перелет транзитом через Оман, рассказали агентству в пресс-службе сочинского аэропорта. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом.

Стоимость перелетов по направлению Оман-Сочи начинается с 20 тысяч рублей, следует из информации популярных сервисов покупки авиабилетов. Прямым рейсом из России в Оман также можно путешествовать из Москвы. Между странами с 2025 года действует безвизовый режим.

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